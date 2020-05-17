Холіфілд підтвердив переговори з Тайсоном стосовно очного бою

"Це правда, що його (Тайсона – ред.) команда розмовляла з моїми людьми з приводу бою. Ми ще ні про що не домовилися, але все йде цим шляхом. Мета мого повернення - провести виставкові бої заради благодійності. Я хочу допомогти дітям", - сказав американець в інтерв'ю The 3 Point Conversion.

Примітно, що в активі колишніх боксерів вже два проведені очні бої – двічі перемогу одержував Холіфілд.

Як повідомляв УНН, Холіфілд називав умову для проведення третього бою з Тайсоном.