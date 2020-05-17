Холифилд подтвердил переговоры с Тайсоном относительно очного боя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд подтвердил факт переговоров с бывшей легендой Майком Тайсоном о проведении очного поединка. Слова Холифилда приводит YouTube-канал The 3 Point Conversion, передает УНН.
"Это правда, что его (Тайсона - ред.) команда разговаривала с моими людьми по поводу боя. Мы еще ни о чем не договорились, но все идет по этому пути. Цель моего возвращения - провести выставочные бои ради благотворительности. Я хочу помочь детям" , - сказал американец в интервью The 3 Point Conversion.
Примечательно, что в активе бывших боксеров уже два проведены очные бои - дважды победу получал Холифилд.
Как сообщал УНН, Холифилд называл условия для проведения третьего боя с Тайсоном.