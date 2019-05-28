Хокеїсти "Бостону" виграли стартовий поєдинок фіналу Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У першому матчі фінальної серії Кубку Стенлі "Бостон Брюїнз" здобув вольову перемогу над "Сент-Луїс Блюз", повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Гості з "Сент-Луїсу" забили перші два голи, але потім пропустили чотири рази поспіль. За "Блюз" шайби закидали Шенн і Тарасенко. У складі переможців відзначився Кліфтон, Макевой Куралі і Маршанд.
"П'ять вилучень - це багато. Коли у тебе так багато вилучень, хлопці витрачають енергію, постійно граючи в меншості. Ми повинні бути більш дисциплінованими. Ми не будемо скаржитися через свистки, а просто станемо краще", - констатував тренер "блюзменів" Крейг Берубе.
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Додамо, "Бостон" виграв перший матч серії і готується до другого, який відбудеться також на льоду "TD Garden".