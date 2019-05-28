Хоккеисты "Бостона" выиграли стартовый поединок финала Кубка Стэнли

Гости из "Сент-Луиса" забили первые два гола, но затем пропустили четыре раза подряд. За "Блюз" шайбы забрасывали Шенн и Тарасенко. В составе победителей отметился Клифтон, Макэвой Курала и Маршанд.



"Пять изъятий - это много. Когда у тебя так много удалений, ребята тратят энергию, постоянно играя в меньшинстве. Мы должны быть более дисциплинированными. Мы не будем жаловаться через свистки, а просто станем лучше", - констатировал тренер "блюзменов" Крейг Берубе.



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Добавим, "Бостон" выиграл первый матч серии и готовится ко второму, который состоится также на льду "TD Garden".