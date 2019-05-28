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7 марта, 06:35 • 110627 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137067 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

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Хоккеисты "Бостона" выиграли стартовый поединок финала Кубка Стэнли

Хоккеисты "Бостона" выиграли стартовый поединок финала Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

 • 7421 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В первом матче финальной серии Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" одержал волевую победу над "Сент-Луис Блюз", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Гости из "Сент-Луиса" забили первые два гола, но затем пропустили четыре раза подряд. За "Блюз" шайбы забрасывали Шенн и Тарасенко. В составе победителей отметился Клифтон, Макэвой Курала и Маршанд.

"Пять изъятий - это много. Когда у тебя так много удалений, ребята тратят энергию, постоянно играя в меньшинстве. Мы должны быть более дисциплинированными. Мы не будем жаловаться через свистки, а просто станем лучше", - констатировал тренер "блюзменов" Крейг Берубе.

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Добавим, "Бостон" выиграл первый матч серии и готовится ко второму, который состоится также на льду "TD Garden".

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