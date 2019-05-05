Український хокеїст потрапив до трійки кращих бомбардирів чемпіонату світу в дивізіоні IB
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Український нападник Віталій Лялька потрапив до кращих снайперів чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IB в Талліні, повідомляє УНН з посиланням на IIHF.
За п’ять ігор змагань українець записав до свого активу шість шайб і один асист, в загальному набравши сім очок за турнір — в топ-3.
Перше місце за кількістю закинутих шайб Лялька розділив з двома польськими хокеїстами — Даміаном Капіцею (6 + 4) і Філіпом Коморскі (6 + 1).
Відзначимо, що за підсумками Дивізіону ІА чемпіоном стала команда Казахстану, яка отримала підвищення, як і Білорусь (2 місце).
Нагадаємо, що Україна зберегла прописку у Дивізіоні ІВ виграв тільки один матч в п’яти зустрічах.