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Український хокеїст потрапив до трійки кращих бомбардирів чемпіонату світу в дивізіоні IB

Київ • УНН

 • 12577 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Український нападник Віталій Лялька потрапив до кращих снайперів чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IB в Талліні, повідомляє УНН з посиланням на IIHF.

За п’ять ігор змагань українець записав до свого активу шість шайб і один асист, в загальному набравши сім очок за турнір — в топ-3.

Перше місце за кількістю закинутих шайб Лялька розділив з двома польськими хокеїстами — Даміаном Капіцею (6 + 4) і Філіпом Коморскі (6 + 1).

Відзначимо, що за підсумками Дивізіону ІА чемпіоном стала команда Казахстану, яка отримала підвищення, як і Білорусь (2 місце).

Нагадаємо, що Україна зберегла прописку у Дивізіоні ІВ виграв тільки один матч в п’яти зустрічах.

Українські Національні Новини

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