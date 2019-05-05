Украинский хоккеист попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата мира в дивизионе IB

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6 марта, 19:19 • 139073 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

 • 12577 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинский нападающий Виталий Лялька попал в лучших снайперов чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB в Таллине, сообщает УНН со ссылкой на IIHF.

За пять игр соревнований украинец записал в свой актив шесть шайб и один ассист, в общем набрав семь очков за турнир — в топ-3.

Первое место по количеству заброшенных шайб Кукла разделил с двумя польскими хоккеистами — Дамианом Капицей (6 + 4) и Филиппом Коморские (6 + 1).

Отметим, что по итогам Дивизиона IA чемпионом стала команда Казахстана, получила повышение, как и Беларусь (2 место).

Напомним, что Украина сохранила прописку в Дивизионе IС выиграл только один матч в пяти встречах.

Украинские Национальные Новости

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