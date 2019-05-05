Украинский хоккеист попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата мира в дивизионе IB
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинский нападающий Виталий Лялька попал в лучших снайперов чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB в Таллине, сообщает УНН со ссылкой на IIHF.
За пять игр соревнований украинец записал в свой актив шесть шайб и один ассист, в общем набрав семь очков за турнир — в топ-3.
Первое место по количеству заброшенных шайб Кукла разделил с двумя польскими хоккеистами — Дамианом Капицей (6 + 4) и Филиппом Коморские (6 + 1).
Отметим, что по итогам Дивизиона IA чемпионом стала команда Казахстана, получила повышение, как и Беларусь (2 место).
Напомним, что Украина сохранила прописку в Дивизионе IС выиграл только один матч в пяти встречах.