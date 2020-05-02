Хокеїст збірної України став гравцем клубу із Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Першим новачком тюменського ХК "Рубін" став захисник збірної України Ігор Мережко. Про це інформує пресслужба команди, передає УНН.
"Гравцеві - 22 роки. Мережко володіє богатирськими габаритами. Згідно сайту Вищої хокейної ліги, при зрості 194 сантиметри він важить 100 кілограмів", - сказано у повідомленні клубу.
Минулий сезон Мережко відіграв в ВХЛ за "Хумо" з Узбекистану. І увійшов до символічної збірної, яку визначили вболівальники клубу з Ташкента. Він провів 54 матчі, набравши 14 (1+13) очок при показнику корисності "+7".
Додамо, що уродженець Харкова є гравцем збірної України, за яку виступав на "Чемпіонаті світу-2019" і у кваліфікації на "Ігри-2020".
Як повідомлялося раніше в УНН, антирекорд: збірна України отримала нове місце в міжнародному хокейному рейтингу.