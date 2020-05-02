Хоккеист сборной Украины стал игроком клуба из России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Первым новичком тюменского ХК "Рубин" стал защитник сборной Украины Игорь Мережко. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
"Игроку - 22 года. Мережко обладает богатырскими габаритами. Согласно сайту Высшей хоккейной лиги, при росте 194 сантиметра он весит 100 килограммов", - говорится в сообщении клуба.
Прошлый сезон Мережко сыграл в ВХЛ за "Хумо" из Узбекистана. И вошел в символическую сборную, которую определили болельщики клуба из Ташкента. Он провел 54 матча, набрав 14 (1+13) очков при показателе полезности "+7".
Добавим, что уроженец Харькова является игроком сборной Украины, за которую выступал на "Чемпионате мира-2019" и в квалификации на "Игры-2020".
Как сообщалось ранее в УНН, антирекорд: сборная Украины получила новое место в международном хоккейном рейтинге.