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Хочу, щоб глави МЗС інших країн бачили не лише Київ: Кулеба про візит Бербок у Харків

Київ • УНН

 • 529398 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому ЗМІ tagesschau повідомив, що для нього було "політично важливим", щоб його колеги з інших країн відвідували не лише Київ, а й інші міста України. На його думку, це відкриє шлях для нових партнерств та розвитку України, передає УНН.

Хочу, щоб глави МЗС інших країн бачили не лише Київ: Кулеба про візит Бербок у Харків

Цитата

"Це було для мене політично важливим ще до загарбницької війни і лише підкріплювалося нею: я хочу, щоб міністри закордонних справ бачили не тільки Київ. Щоб вони бачили Україну, красу країни, потенціал. Щоб бачили, скільки цікавих партнерств ми можемо розвивати разом. Я дуже ціную, що Анналена одразу погодилася приїхати до Харкова", - сказав він.

Деталі

За словами Кулеби, Харків поки залишається поза увагою, попри те, що це місто-герой. Він розповів, що разом з Бербок відвідав майже повністю знищений Салтівський район.

"Місто живе, люди все відбудовують. Це героїчно. Харківщина також є регіоном, де відбувалися жахливі російські звірства. Ми повинні пам’ятати про це, коли розглядаємо, як притягнути росію до відповідальності за ці злочини. І в районі Харкова ми змогли здійснити наш найуспішніший контрнаступ і звільнити всю область", - сказав міністр.

Він зауважив, що крім цього є й інші вагомі причини приїхати до Харкова, "побачити все на власні очі та віддати належне тим, завдяки кому це все стало можливим".

Нагадаємо

Вчора, 10 січня, з неоголошеним візитом до Харкова прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Після її приїзду Кулеба заявив, що переконаний, що підтримка Німеччини надходитиме і далі.

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