Хочу, чтобы главы МИД других стран видели не только Киев: Кулеба о визите Бербок в Харьков

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"Это было для меня политически важным еще до захватнической войны и лишь подкреплялось ею: я хочу, чтобы министры иностранных дел видели не только Киев. Чтобы они видели Украину, красоту страны, потенциал. Чтобы видели, сколько интересных партнерств мы можем развивать вместе. Я очень ценю, что Анналена сразу согласилась приехать в Харьков", - сказал он.

Детали

По словам Кулебы, Харьков пока остается без внимания, несмотря на то, что это город-герой. Он рассказал, что вместе с Бербок посетил почти полностью уничтоженный Салтовский район.

"Город живет, люди все отстраивают. Это героически. Харьковская область также является регионом, где происходили ужасные российские зверства. Мы должны помнить об этом, когда рассматриваем, как привлечь россию к ответственности за эти преступления. И в районе Харькова мы смогли осуществить наше самое успешное контрнаступление и освободить всю область", - сказал министр.

Он отметил, что кроме этого есть и другие веские причины приехать в Харьков, "увидеть все собственными глазами и отдать должное тем, благодаря кому это все стало возможным".

Напомним

Вчера, 10 января, с необъявленным визитом в Харьков прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

После её приезда Кулеба заявил, что убеждён, что поддержка Германии будет поступать и дальше.