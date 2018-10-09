Хмельницька поліція перевіряє факт знущання з дітей у санаторії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Правоохоронці розпочали перевірку за фактом звинувачень стосовно вихователя дитячого пульмонологічного санаторію на Хмельниччині у знущанні з дітей. Про це повідомив сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає УНН.
"Наразі за даним фактом працівники Дунаєвецького відділу поліції проводять перевірку. Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив про те, що один із хлопчиків, який проходив лікування у Великожванчицькому обласному дитячому пульмонологічному санаторії, поскаржився своїй мамі на вихователя, який, з його слів, бив дітей та змушував стояти на колінах з піднятими руками.