Хмельницька поліція перевіряє факт знущання з дітей у санаторії

"Наразі за даним фактом працівники Дунаєвецького відділу поліції проводять перевірку. Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив про те, що один із хлопчиків, який проходив лікування у Великожванчицькому обласному дитячому пульмонологічному санаторії, поскаржився своїй мамі на вихователя, який, з його слів, бив дітей та змушував стояти на колінах з піднятими руками.



