Хмельницкая полиция проверяет факт издевательства над детьми в санатории

"По данному факту сотрудники Дунаевецкого отдела полиции проводят проверку. Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 126 (Побои и истязания) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Напомним, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил о том, что один из мальчиков, который проходил лечение в Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории, пожаловался своей маме на воспитателя, который, по его словам, бил детей и заставлял стоять на коленях с поднятыми руками.



