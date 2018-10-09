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Хмельницкая полиция проверяет факт издевательства над детьми в санатории

Хмельницкая полиция проверяет факт издевательства над детьми в санатории

Киев  •  УНН

 • 8368 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Правоохранители начали проверку по факту обвинений в отношении воспитателя детского пульмонологического санатория в Хмельницкой области в издевательстве над детьми. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает УНН.

"По данному факту сотрудники Дунаевецкого отдела полиции проводят проверку. Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 126 (Побои и истязания) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Напомним, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил о том, что один из мальчиков, который проходил лечение в Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории, пожаловался своей маме на воспитателя, который, по его словам, бил детей и заставлял стоять на коленях с поднятыми руками.

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