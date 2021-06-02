Хлопець у центрі Києва впав з електросамоката на шипи металевого паркану

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"Нещодавно на вулиці Великій Васильківській стався нещасний випадок: чоловік, який катався на електросамокаті під час падіння наштрикнувся на металевий паркан", - повідомили патрульні поліцейські.

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Очевидці події покликали на допомогу патрульних, які перебували неподалік. Напарники Ігор Банковський та Владислав Філіппов викликали на місце медиків, а до їх приїзду взялися допомагати потерпілому самостійно: для контролю кровотечі наклали на поранену ділянку бандаж.

Невдовзі на місце прибула карета швидкої медичної допомоги, чоловіка ушпиталили до лікувального закладу.

Додамо

У квітні у Києві хлопець на самокаті побив ведучого Майкла Щура через зауваження щодо правил дорожнього руху.