Парень в центре Киева упал с электросамоката на шипы металлического забора
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Молодой человек в центре Киева упал с электросамоката и накололся на металлический забор. Видео инцидента обнародовала патрульная полиции столицы, передает УНН.
Цитата:
"Недавно на улице Большой Васильковской произошел несчастный случай: мужчина, который катался на электросамокате, при падении накололся на металлический забор", - сообщили патрульные полицейские.
Детали
Очевидцы происшествия вызвали на помощь патрульных, которые находились неподалеку. Напарники Игорь Банковский и Владислав Филиппов вызвали на место медиков, а к их приезду взялись помогать пострадавшему самостоятельно: для контроля кровотечения наложили на раненый участок бандаж.
Вскоре на место прибыла карета скорой помощи, мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.
Добавим
В апреле в Киеве парень на самокате побил ведущего Майкла Щура из-за замечания о правилах дорожного движения.