Херсонщина під обстрілами: загинула людина, семеро поранених
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли Херсон та інші населені пункти області, пошкодивши критичну інфраструктуру. Внаслідок атак загинула одна людина, семеро отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.
За добу Херсон та кілька населених пунктів області стали мішенню для ворожих військових, які завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. На жаль, є жерти. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Під вогнем окупантів опинилися Херсон, Садове, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка та Саблуківка.
Атаки призвели до пошкоджень освітніх закладів та адміністративних будівель, а також житлових кварталів. У результаті постраждала багатоповерхівка та вісім приватних будинків, а також сільськогосподарська техніка.
На жаль, внаслідок агресії одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.
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