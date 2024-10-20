Херсонщина под обстрелами: погиб человек, семеро раненых

ukenru
Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
  •  111838 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  137782 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  144421 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  143359 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  127233 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  108510 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  101521 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100572 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113172 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117482 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В США погибли супруги беженцев из Херсона: их сын пропал без вести

В США погибли супруги беженцев из Херсона: их сын пропал без вести

  •  16174 просмотра
В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы

  •  29228 просмотра
Ермак: Украина стала одной из самых заминированных стран мира

Ермак: Украина стала одной из самых заминированных стран мира

  •  40458 просмотра
В Харькове прогремел взрыв, городской голова сообщает о прилете КАБа

В Харькове прогремел взрыв, городской голова сообщает о прилете КАБа

  •  36192 просмотра
Диверсия в Херсонской области: уничтожен релейный шкаф возле Крыма - "АТЕШ"

Диверсия в Херсонской области: уничтожен релейный шкаф возле Крыма - "АТЕШ"

  •  16571 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  119851 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  124669 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  124302 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  153043 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  149516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

  •  11272 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

  •  11903 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

  •  52417 просмотра
Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

  •  65670 просмотра
Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

  •  63474 просмотра
Актуальное
Херсонщина под обстрелами: погиб человек, семеро раненых

Херсонщина под обстрелами: погиб человек, семеро раненых

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 05:35  •  2419 просмотра

Read in English

Вражеские войска обстреляли Херсон и другие населенные пункты области, повредив критическую инфраструктуру. В результате атак погиб один человек, семеро получили ранения, повреждены жилые дома и админздания.

За сутки Херсон и несколько населенных пунктов области стали мишенью для вражеских военных, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Под огнем оккупантов оказались Херсон, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка и Саблуковка.

Атаки привели к повреждениям образовательных учреждений и административных зданий, а также жилых кварталов. В результате пострадала многоэтажка и восемь частных домов, а также сельскохозяйственная техника.

К сожалению, в результате агрессии один человек погиб, еще семеро получили ранения.

россияне ударили по Херсонщине: пострадал староста села18 октября 2024, 10:28 • 14748 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон