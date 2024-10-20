Херсонщина под обстрелами: погиб человек, семеро раненых

За сутки Херсон и несколько населенных пунктов области стали мишенью для вражеских военных, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Под огнем оккупантов оказались Херсон, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка и Саблуковка.

Атаки привели к повреждениям образовательных учреждений и административных зданий, а также жилых кварталов. В результате пострадала многоэтажка и восемь частных домов, а также сельскохозяйственная техника.

К сожалению, в результате агрессии один человек погиб, еще семеро получили ранения.

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