Херсонщина под обстрелами: погиб человек, семеро раненых
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли Херсон и другие населенные пункты области, повредив критическую инфраструктуру. В результате атак погиб один человек, семеро получили ранения, повреждены жилые дома и админздания.
За сутки Херсон и несколько населенных пунктов области стали мишенью для вражеских военных, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Под огнем оккупантов оказались Херсон, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка и Саблуковка.
Атаки привели к повреждениям образовательных учреждений и административных зданий, а также жилых кварталов. В результате пострадала многоэтажка и восемь частных домов, а также сельскохозяйственная техника.
К сожалению, в результате агрессии один человек погиб, еще семеро получили ранения.
россияне ударили по Херсонщине: пострадал староста села18 октября 2024, 10:28 • 14748 просмотров