Херсонщина: через атаки рф є загиблий, кількість постраждалих за добу зросла вдвічі

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За минулу добу російські війська атакували 37 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 18 поранені, пошкоджено житлові будинки та соціальну інфраструктуру.

У Херсонській області за добу через атаки російських військ одна людина загинула і 18 отримали поранення, що більш ніж удвічі більше, ніж добою раніше, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення

- написав Прокудін.

Прокудін повідомив також, що у лікарні зупинилося серце жінки, яка зранку 4 лютого постраждала через атаку російського БпЛА у Станіславі.

Зі слів голови ОВА, минулої доби ворог здійснив артилерійські обстріли та авіаудари по 37 населених пунктах Херсонської області. Серед атакованих міст - Херсон, Берислав, селище Нововоронцовка та десятки сіл регіону.

російські військові, за його даними, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 18 приватних будинків. 

Доповнення

За даними голови ОВА, за добу з ранку 4 лютого до ранку 5 лютого через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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