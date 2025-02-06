Херсонщина: через атаки рф є загиблий, кількість постраждалих за добу зросла вдвічі

У Херсонській області за добу через атаки російських військ одна людина загинула і 18 отримали поранення, що більш ніж удвічі більше, ніж добою раніше, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення - написав Прокудін.

Прокудін повідомив також, що у лікарні зупинилося серце жінки, яка зранку 4 лютого постраждала через атаку російського БпЛА у Станіславі.

Зі слів голови ОВА, минулої доби ворог здійснив артилерійські обстріли та авіаудари по 37 населених пунктах Херсонської області. Серед атакованих міст - Херсон, Берислав, селище Нововоронцовка та десятки сіл регіону.

російські військові, за його даними, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 18 приватних будинків.

Доповнення

За даними голови ОВА, за добу з ранку 4 лютого до ранку 5 лютого через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.