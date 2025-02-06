Херсонщина: из-за атак рф один человек погиб, количество пострадавших за сутки выросло вдвое

В Херсонской области за сутки из-за атак российских войск один человек погиб и 18 получили ранения, что более чем вдвое больше, чем сутками ранее, сообщил в четверг председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения - написал Прокудин.

Прокудин сообщил также, что в больнице остановилось сердце женщины, которая утром 4 февраля пострадала из-за атаки российского БпЛА в Станиславе.

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки враг совершил артиллерийские обстрелы и авиаудары по 37 населенным пунктам Херсонской области. Среди атакованных городов - Херсон, Берислав, поселок Нововоронцовка и десятки сел региона.

российские военные, по его данным, били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили многоэтажку и 18 частных домов.

Дополнение

По данным главы ОВА, за сутки с утра 4 февраля до утра 5 февраля из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.