Херсонщина: из-за атак рф один человек погиб, количество пострадавших за сутки выросло вдвое
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска атаковали 37 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов 1 человек погиб, 18 ранены, повреждены жилые дома и социальная инфраструктура.
В Херсонской области за сутки из-за атак российских войск один человек погиб и 18 получили ранения, что более чем вдвое больше, чем сутками ранее, сообщил в четверг председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения
Прокудин сообщил также, что в больнице остановилось сердце женщины, которая утром 4 февраля пострадала из-за атаки российского БпЛА в Станиславе.
По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки враг совершил артиллерийские обстрелы и авиаудары по 37 населенным пунктам Херсонской области. Среди атакованных городов - Херсон, Берислав, поселок Нововоронцовка и десятки сел региона.
российские военные, по его данным, били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили многоэтажку и 18 частных домов.
Дополнение
По данным главы ОВА, за сутки с утра 4 февраля до утра 5 февраля из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.