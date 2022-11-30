Херсонщину за добу окупанти обстріляли 18 разів, 4 цивільних поранено - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич опублікував інформацію щодо ворожих обстрілів за минулу добу, 29 листопада. Окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Про це інформує УНН.
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"Російські окупанти 18 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі області. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по районах наступна:
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- Херсонський район. Росіяни знову обстріляли житлові квартали Херсона, ворожі снаряди поцілили на територію заводів, медичний заклад, банківські установи в центрі міста, газові труби, приватні та багатоквартирні будинки. Також рашисти обстріляли Кізомис, Антонівку, Дар’ївку, Садове та Зеленівку.
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- Бериславський район. Російські окупанти обстріляли Качкарівку та Червоний Маяк.
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Нагадаємо
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у Херсоні по мікрорайонах електропостачання відновили від 10% до 80%.