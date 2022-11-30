Херсонскую область за сутки оккупанты обстреляли 18 раз, 4 гражданских ранены - ОВА

Цитата

"Российские оккупанты 18 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре области. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов 4 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по районам следующая:



Херсонский район . Россияне снова обстреляли жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали на территорию заводов, медицинское учреждение, банковские учреждения в центре города, газовые трубы, частные и многоквартирные дома. Также рашисты обстреляли Кизомис, Антоновку, Дарьевку, Садовое и Зеленовку.

. Россияне снова обстреляли жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали на территорию заводов, медицинское учреждение, банковские учреждения в центре города, газовые трубы, частные и многоквартирные дома. Также рашисты обстреляли Кизомис, Антоновку, Дарьевку, Садовое и Зеленовку.

Бериславский район . Российские оккупанты обстреляли Качкаровку и Красный Маяк.

. Российские оккупанты обстреляли Качкаровку и Красный Маяк.

Напомним

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсоне по микрорайонам электроснабжения восстановили от 10% до 80%.