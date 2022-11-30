Херсонскую область за сутки оккупанты обстреляли 18 раз, 4 гражданских ранены - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич опубликовал информацию о вражеских обстрелах за минувшие сутки, 29 ноября. Оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом информирует УНН.
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"Российские оккупанты 18 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре области. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов 4 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по районам следующая:
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- Херсонский район. Россияне снова обстреляли жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали на территорию заводов, медицинское учреждение, банковские учреждения в центре города, газовые трубы, частные и многоквартирные дома. Также рашисты обстреляли Кизомис, Антоновку, Дарьевку, Садовое и Зеленовку.
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- Бериславский район. Российские оккупанты обстреляли Качкаровку и Красный Маяк.
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Напомним
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсоне по микрорайонам электроснабжения восстановили от 10% до 80%.