Херсонщина: жінку з дітьми, яким передавали дроном воду, вдалося врятувати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Жінку з двома дітьми, які в окупованих Олешках Херсонської області на даху будинку благали про порятунок, вдалося врятувати. Про це повідомили в Національній поліції України, передає УНН.
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Зазначається, що бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми.
"Одразу було прийнято рішення знайти шляхи, аби евакуювати цю родину. І нам - це вдалося. Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу", - написали в Нацполіції.
Повідомляється, що наразі вони перебувають у безпечному місці.
Доповнення
У соцмережах ширилося відео, як за допомогою безпілотника, українські військові доставили воду жінці з дітьми, які опинилися у затопленому будинку поблизу тимчасово окупованих Олешок.