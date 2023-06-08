Херсонщина: женщину с детьми, которым передавали дроном воду, удалось спасти

Детали

Отмечается, что бойцы одной из артиллерийских бригад ВСУ, которые сейчас защищают Украину на южном направлении, во время полета БПЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Олешках женщину с двумя детьми.

"Сразу было принято решение найти пути, чтобы эвакуировать эту семью. И нам - это удалось. Женщина с детьми была эвакуирована и оказана вся необходимая помощь", - написали в Нацполиции.

Сообщается, что сейчас они находятся в безопасном месте.

Дополнение

В соцсетях распространялось видео, как с помощью беспилотника, украинские военные доставили воду женщине с детьми, которые оказались в затопленном доме вблизи временно оккупированных Олешек.