Херсонщина: Окупанти скинули керовану авіабомбу на Костирку ― поранено чоловіка

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“росіяни скинули керовану авіабомбу на Костирку Бериславського району”, - написав голова ОВА Олекснадр Прокудін у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік, якого з пораненням обличчя доставили до лікарні.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні вранці завдали удару по Херсону, відомо про одну поранену людину.