Херсонщина: Окупанти скинули керовану авіабомбу на Костирку ― поранено чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські окупанти у суботу здійснили обстріл Костирки, Херсонська область, за допомогою керованої авіабомби. Унаслідок чого поранено чоловіка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“росіяни скинули керовану авіабомбу на Костирку Бериславського району”, - написав голова ОВА Олекснадр Прокудін у Telegram.
Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік, якого з пораненням обличчя доставили до лікарні.
Нагадаємо
Російські війська сьогодні вранці завдали удару по Херсону, відомо про одну поранену людину.