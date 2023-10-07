Херсонщина: Окупанти скинули керовану авіабомбу на Костирку ― поранено чоловіка

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29 березня, 17:57 • 233188 перегляди

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські окупанти у суботу здійснили обстріл Костирки, Херсонська область, за допомогою керованої авіабомби. Унаслідок чого поранено чоловіка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

“росіяни скинули керовану авіабомбу на Костирку Бериславського району”, - написав голова ОВА  Олекснадр Прокудін у Telegram. 

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік, якого з пораненням обличчя доставили до лікарні.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні вранці завдали удару по Херсону, відомо про одну поранену людину.

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