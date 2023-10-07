Херсонщина: оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Костырку - ранен мужчина

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КИЕВ. 7 октября. УНН. российские оккупанты в субботу совершили обстрел Костырки, Херсонская область, с помощью управляемой авиабомбы. В результате чего ранен мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

“россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Бериславского района”, - написал глава ОВА  Александр Прокудин в Telegram. 

отмечается, что в результате обстрела пострадал 54-летний мужчина, которого с ранением лица доставили в больницу.

Напомним

Российские войска сегодня утром нанесли удар по Херсону, известно об одном раненом человеке.

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