Херсонщина: армійці рф завдали удару по Станіславу — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Армійці рф обстріляли село Станіслав, що на Херсонщині. Поцілили у приватний будинок. Через цю атаку поранення зазнав мирний мешканець. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, передає УНН.
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“Окупанти завдали удару по Станіславу. Постраждав літній чоловік. Ввечері армія рф вкрила вогнем село. Було влучання у приватний будинок”, — зазначили в ОВА.
Деталі
За даними обласної військової адміністрації поранення зазнав 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Нині стан постраждалого задовільний.
Госпіталізації він не потребував.
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Нагадаємо
Кількома годинами раніше очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові обстріляли з авіації Берислав, та скинули КАБ на мешканців села Веселе. У Бериславі поранення зазнали щонайменше дві людини.