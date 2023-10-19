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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

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Херсонщина: армейцы рф нанесли удар по Станиславу - ОВА

Киев • УНН

 • 209583 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Армейцы рф обстреляли село Станислав, что на Херсонской области. Попали в частный дом. Из-за этой атаки ранения получил мирный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, передает УНН. 

Херсонщина: армейцы рф нанесли удар по Станиславу - ОВА

Цитата

“Оккупанты нанесли удар по Станиславу. Пострадал пожилой мужчина. Вечером армия рф покрыла огнем село. Было попадание в частный дом”, — отметили в ОВА.

Детали

По данным областной военной администрации ранения получил 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.

В госпитализации он не нуждался.

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Напомним

Несколькими часами ранее глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные обстреляли из авиации Берислав, и сбросили КАБ на жителей села Веселое. В Бериславе ранения получили по меньшей мере два человека.

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