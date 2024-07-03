Херсон вранці зазнав удару ворога, поранено жінку
Київ • УНН
53-річна жінка в Херсоні постраждала від російського обстрілу, отримавши вибухову травму та осколкове поранення гомілки.
Херсон сьогодні вранці зазнав удару російських військ, постраждала жінка, повідомили у середу у Херсонській ОВА, пише УНН.
Внаслідок ранкового російського обстрілу Херсона постраждала жінка. 53-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкове поранення гомілки
Постраждала, як вказано, самостійно звернулася до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу.
На Херсонщині війська рф поцілили в критичну інфраструктуру, є загиблий і 15 поранених03.07.24, 08:14 • 25838 переглядiв