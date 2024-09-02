Херсон після обіду зазнав атаки рф: постраждала 18-річна дівчина
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Херсон після обіду. 18-річна дівчина отримала вибухову травму та поранення передпліччя, перебуваючи на подвір'ї будинку. Потерпілу доставлено до лікарні.
Російські війська обстріляли Херсон після обіду, 18-річна дівчина отримала вибухову травму та поранення передпліччя, повідомили у Херсонській ОВА у понеділок, пише УНН.
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"Після обіду окупаційні війська обстріляли Херсон. Під ворожий удар потрапила 18-річна дівчина, яка перебувала на подвірʼї будинку. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя", - повідомили у Херсонській ОВА у Telegram.
Дівчину, як вказано, доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
У Херсоні пролунали вибухи через атаку ворога02.09.24, 14:07 • 20278 переглядiв