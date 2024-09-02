Херсон после обеда подвергся атаке рф: пострадала 18-летняя девушка

Российские войска обстреляли Херсон после обеда, 18-летняя девушка получила взрывную травму и ранение предплечья, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"После обеда оккупационные войска обстреляли Херсон. Под вражеский удар попала 18-летняя девушка, которая находилась во дворе дома. Она получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья", - сообщили в Херсонской ОВА в Telegram.

Девушку, как указано, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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