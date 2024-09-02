Херсон после обеда подвергся атаке рф: пострадала 18-летняя девушка
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсон после обеда. 18-летняя девушка получила взрывную травму и ранение предплечья, находясь во дворе дома. Пострадавшая доставлена в больницу.
Российские войска обстреляли Херсон после обеда, 18-летняя девушка получила взрывную травму и ранение предплечья, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.
Детали
"После обеда оккупационные войска обстреляли Херсон. Под вражеский удар попала 18-летняя девушка, которая находилась во дворе дома. Она получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья", - сообщили в Херсонской ОВА в Telegram.
Девушку, как указано, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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