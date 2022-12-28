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"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністра оборони України Єжеля

"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністра оборони України Єжеля

Київ • УНН

 • 373542 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Суд надав дозвіл на арешт ексміністра оборони України Михайла Єжеля, який погодив підписання Харківських угод і у такий спосіб сприяв окупації Криму, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у квітні 2010 року ексміністр за попередньою змовою з колишніми Президентом, Прем'єр-міністром, Міністром юстиції та Міністром закордонних справ, в порушення законодавства, без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ ЧФ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Наразі підозрюваний переховуються від органів досудового розслідування за межами території України та оголошений у розшук.

Раніше

У серпні працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який погодив підписання Харківських угод і у такий спосіб сприяв окупації Криму.

Нагадаємо

21 квітня 2010 року у Харкові тодішній президент України Віктор Янукович підписав з росією угоду, яка на 25 років продовжила строк перебування чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.

У липні 2022 року колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенко заочно повідомили про підозру щодо підготовки Харківських угод.

Українські Національні Новини

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