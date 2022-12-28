"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністра оборони України Єжеля
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Суд надав дозвіл на арешт ексміністра оборони України Михайла Єжеля, який погодив підписання Харківських угод і у такий спосіб сприяв окупації Криму, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111 КК України).
За даними слідства, у квітні 2010 року ексміністр за попередньою змовою з колишніми Президентом, Прем'єр-міністром, Міністром юстиції та Міністром закордонних справ, в порушення законодавства, без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.
У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ ЧФ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.
Наразі підозрюваний переховуються від органів досудового розслідування за межами території України та оголошений у розшук.
Раніше
У серпні працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який погодив підписання Харківських угод і у такий спосіб сприяв окупації Криму.
Нагадаємо
21 квітня 2010 року у Харкові тодішній президент України Віктор Янукович підписав з росією угоду, яка на 25 років продовжила строк перебування чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.
У липні 2022 року колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенко заочно повідомили про підозру щодо підготовки Харківських угод.