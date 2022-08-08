Харківські угоди: ексміністру оборони України Єжелю оголосили підозру в держзраді

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"Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який, погодивши підписання Харківських угод, сприяв російській федерації в окупації АР Крим. Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем Військово-Морських сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод", – ідеться у повідомленні.

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За даними ДБР, проєкти цих документів Єжель погодив навіть не відвідавши засідання Кабінету Міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому їх обговорювали, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту угоди Конституції та законам України.

Через це було створено умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил росії, зазначили в ДБР.

Колишній міністр підозрюється у здійснені державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо

21 квітня 2010 року у Харкові тодішній президент України Віктор Янукович підписав з росією угоду, яка на 25 років продовжила строк перебування чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.

У липні 2022 року колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенко заочно повідомили про підозру щодо підготовки Харківських угод.