Харьковские соглашения: экс-министру обороны Украины Ежелю объявили подозрение в госизмене

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"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал российской федерации в оккупации АР Крым. Адмирал, который в свое время был Главнокомандующим Военно-Морскими силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, т.н. Харьковских соглашений", – говорится в сообщении.

Детали

По данным ГБР, проекты этих документов Ежель согласовал даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором их обсуждали, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта соглашения Конституции и законам Украины.

Из-за этого были созданы условия для продолжения пребывания черноморского флота рф на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил россии, отметили в ГБР.

Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора.

Напомним

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с россией, которое на 25 лет продлило срок пребывания черноморского флота рф в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.

В июле 2022 года бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко заочно сообщили о подозрении в подготовке Харьковских соглашений.