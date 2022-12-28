"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министра обороны Украины Ежеля

Детали

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на определение следственного судьи и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им по предварительному сговору группой лиц государственной измены (ч. 2 ст. ч.1 ст.111 УК Украины).

По данным следствия, в апреле 2010 года экс-министр по предварительному сговору с бывшими президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение законодательства, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота рф на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовал ее без замечаний.

В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск чф российской федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил российской федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя.

В настоящее время подозреваемый скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлен в розыск.

Ранее

В августе работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который согласовал подписание Харьковских соглашений и способствовал оккупации Крыма.

Напомним

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал с россией соглашение, которое на 25 лет продлило срок пребывания черноморского флота россии в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.

В июле 2022 года бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко заочно сообщили о подозрении в подготовке Харьковских соглашений.