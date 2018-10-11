Харківська прокуратура розслідує випадок знущань з підопічних пансіонату

"Харківська місцева прокуратура №6 розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 КК України (побої та мордування) за фактом ймовірних знущань над людьми похилого віку у геріатричному пансіонаті", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про побиття та приниження пенсіонерів стало відомо з відео, який опублікували в інтернеті.

"На відео жінка, ймовірно, працівниця закладу, б’є віником по обличчю й тілу літнього чоловіка. Окрім того, вона принижує його, у тому числі з використанням нецензурної лайки", – розповіли у прокуратурі.

Нині тривають першочергові слідчі дії.

Зазначимо, що на відео видно: жінка, яка займається прибиранням кімнати, неодноразово вдарила людину віником, а також нецензурно лаялася. З погрозами жінка змусила людину лягти під ковдру і не рухатися.

Нагадаємо, у Харкові поліцейських підозрюють у знущаннях з затриманих на станції метро "Південний вокзал".



