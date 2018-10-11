Харьковская прокуратура расследует случай издевательств над подопечными пансионата

"Харьковская местная прокуратура №6 начала уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УК Украины (побои и истязания) по факту возможных издевательств над людьми пожилого возраста в гериатрическом пансионате", – говорится в сообщении.

Отмечается, что об избиении и унижении пенсионеров стало известно из видео, который опубликовали в интернете.

"На видео женщина, вероятно, работница заведения, бьет веником по лицу и телу летнего мужчины. Кроме того, она унижает его, в том числе с использованием нецензурной брани", — рассказали в прокуратуре.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Отметим, что на видео видно: женщина, которая занимается уборкой комнаты, неоднократно ударила человека веником, а также нецензурно ругалась. С угрозами женщина заставила человека лечь под одеяло и не двигаться.

Напомним, в Харькове полицейских подозревают в издевательствах над задержанными на станции метро "Южный вокзал".



