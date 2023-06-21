Харківщина: росіяни обстріляли Вовчанськ, поранена одна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок обстрілу Вовчанська поранена 58-ми річна жінка, сталися пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За його словами, у селі Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач.
Внаслідок російських обстрілів Вовчанська протягом доби пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років.
У ніч на 21 червня ворог також обстріляв Вовчанськ. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.
Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.
У смт Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.
Доповнення
Також в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9,3 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.
Додамо
Російські війська 19 червня обстріляли 5 районів Харківської області, у тому числі з авіації, сталися лісові пожежі.