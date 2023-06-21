Харьковщина: россияне обстреляли Волчанск, ранена одна женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В результате обстрела Волчанска ранена 58-ми летняя женщина, произошли пожары. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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По его словам, в селе Григорьевка Купянского района повреждены линии электропередач.
В результате российских обстрелов Волчанска в течение суток повреждены по меньшей мере 7 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Получила ранения женщина 58 лет.
В ночь на 21 июня враг также обстрелял Волчанск. В городе полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно, без пострадавших.
В результате обстрела села Ольховатка Купянского района поврежден частный жилой дом.
В пгт Великий Бурлук Купянского района поврежден частный жилой дом.
Дополнение
Также в области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 9,3 га территории и обезвредили 114 взрывоопасных предметов.
Добавим
Российские войска 19 июня обстреляли 5 районов Харьковской области, в том числе из авиации, произошли лесные пожары.