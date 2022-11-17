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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Окупанти знову обстріляли Харківщину: є поранені та загибла

Окупанти знову обстріляли Харківщину: є поранені та загибла

Київ • УНН

 • 300451 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські окупаційні війська минулої доби обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області – троє цивільних дістали поранення, одна жінка загинула. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та ніші населені пункти Куп'янського і Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення.

У Куп'янську пошкоджено складські будівлі, у Вовчанську – щонайменше 12 приватних житлових будинків. Також було зруйновано господарські споруди і сталося кілька пожеж.

Цитата

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років. За інформацією прокуратури, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок", – написав Синєгубов.

Нагадаємо

У деокупованій Балаклії Харківської області відновили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія.

Українські Національні Новини

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