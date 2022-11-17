Окупанти знову обстріляли Харківщину: є поранені та загибла

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За даними голови ОВА, ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та ніші населені пункти Куп'янського і Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення.

У Куп'янську пошкоджено складські будівлі, у Вовчанську – щонайменше 12 приватних житлових будинків. Також було зруйновано господарські споруди і сталося кілька пожеж.

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"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років. За інформацією прокуратури, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок", – написав Синєгубов.

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