Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть раненые и погибшая

Детали

По данным главы ОВА, враг обстреливал Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского и Чугуевского районов области, расположенные недалеко от линии столкновения.

В Купянске повреждены складские здания, в Волчанске – не менее 12 частных жилых домов. Также были разрушены хозяйственные постройки и произошло несколько пожаров.

Цитата

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы 2 мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 лет. По информации прокуратуры, в Купянске в результате российских обстрелов, к сожалению, погибла женщина. Вражеский снаряд попал в дом", – написал Синегубов.

Напомним

В деоккупированной Балаклее Харьковской области возобновили движение временным мостом, который передала Чехия.