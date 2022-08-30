Харків знову обстріляли, є декілька "прильотів" - мер

Цитата

"Артобстріл Київського району. Декілька «прильотів». Пожежа у багатоповерхівці", - написав Терехов.

Доповнення

30 серпня близько 10 години ранку російська армія вкотре обстріляла житлові квартали міста Харкова. Під обстрілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку.

Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини, ще одинадцять отримали поранення.