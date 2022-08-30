Харьков снова обстреляли, есть несколько "прилетов" - мэр

Цитата

"Артобстрел Киевского района. Несколько «прилетов». Пожар в многоэтажке", - написал Терехов.

Дополнение

30 августа около 10 часов утра российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы города Харькова. Под обстрелом оказался Шевченковский район. Поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха.

В результате обстрела погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения.