Харьков снова обстреляли, есть несколько "прилетов" - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Харьков из артиллерии, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
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"Артобстрел Киевского района. Несколько «прилетов». Пожар в многоэтажке", - написал Терехов.
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30 августа около 10 часов утра российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы города Харькова. Под обстрелом оказался Шевченковский район. Поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха.
В результате обстрела погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения.