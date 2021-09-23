Харків став рекордсменом з поширення COVID-19: вину покладають на Терехова

Харків’яни це пов’язують з тим, що в.о. мера Ігор Терехов не реагував на заклики своєчасно збільшити кількість ліжок у лікарнях, пишуть вони в Telegram-каналах.

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“Уже декілька тижнів Харків серед „лідерів“ по COVID-19, але до Ігоря Терехова тільки зараз дійшло, що треба щось робити. Звернулися до МОЗ з проханням включити до реєстру „ковідних“ лікарень ще дві медустанови Харкова. Тому що в місті вже не вистачає ліжок для хворих! Що це трапиться було зрозуміло всім і давно, але тільки не Терехову, який ще й провалив вакцинацію і намагався підставити свого ж соратника”, — сказано в повідомленні.

Раніше журналістське розслідування вказало на те, що знищення міських медустанов Харкова вигідно мережі приватних клінік Терехова, які записані на його дружин, колишніх і нинішніх. Мова про мережу “ОН Клінік”.

На сьогоднішній момент вона включає в себе 12 установ, 4 медичних центрів і 8 лабораторій. Більшість з них з’явилися в місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.

Паралельно з медичними центрами, нагадаємо, сім’я Терехова торгує сигаретами.

До речі

Напередодні рекордних показників по COVID-19 влада Харкова закупила ліки від вірусу втридорого.