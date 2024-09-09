Харків під ворожим ударом: жертв немає
Київ • УНН
російські війська завдали удару по Харкову керованою авіабомбою, спричинивши пожежу в гаражі та чагарниках. У Малоданилівській громаді пошкоджено чотири приватні будинки, постраждалих немає.
Сили агресора обстріляли Харків, відтак палали чагарники та гараж. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Сьогодні вночі, о 03:01, терористи завдали удару керованою авіабомбою (КАБ) по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу сталося загорання гаража та чагарників, на щастя, без постраждалих.
Нагадаємо
Ще один удар був зафіксований у Малоданилівській громаді. Пошкоджено чотири приватні будинки, але постраждалих немає.
Обстріл на Харківщині: пошкоджено житлові та громадські будівлі, постраждалих немає 09.09.24, 06:38 • 27720 переглядiв