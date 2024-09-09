Харьков под вражеским ударом: жертв нет

Силы агрессора обстреляли Харьков, поэтому пылали кустарники и гараж. Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью, в 03:01, террористы нанесли удар управляемой авиабомбой (КАБ) по Киевскому району Харькова. В результате обстрела произошло возгорание гаража и кустарников, к счастью, без пострадавших.

Напомним

Еще один удар был зафиксирован в Малоданиловской громаде. Повреждены четыре частных дома, но пострадавших нет.

Обстріл на Харківщині: пошкоджено житлові та громадські будівлі, постраждалих немає