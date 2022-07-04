Харків під ранок зазнав ракетного удару: є руйнування школи

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"Сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі навчального закладу, що в Шевченківському районі міста Харкова. Триповерхова будівля зазнала серйозних руйнацій. Площа пожежі складала близько 60 кв. м", - повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області у Facebook.

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Як уточнив Синєгубов, підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова російські окупанти завдали сьогодні о 4 ранку. "За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо -

постраждалих немає, у гімназії нікого не було", - вказав голова ОВА у Telegram.

На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів, додав посадовець.

За даними поліції у Telegram, 3 липня окупанти атакували Харків, села Мохнач, Безруки, Циркуни та Слобідське. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки мирних громадян, багатоповерхівки, приміщення учбового закладу, гаражі.

Так, за даними ГУ ДСНС, 5 пожеж, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Харківському районі , 2 - в Ізюмському та 2 — в Чугуївському районах області, а також у Шевченківському районі Харкова. Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарча споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця.

Зокрема, о 17:15 рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. Горіло поле пшениці на площі 30 га.

"На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 мирних людей. Усі загиблі - жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії", - зазначив голова ОВА.

"Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини. Наші захисники стримують ворога. Бої тривають. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!" - вказав Синєгубов.

Доповнення

Вранці 3 липня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.