Харьков под утро подвергся ракетному удару: есть разрушения школы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские военные продолжают терроризировать мирное население Харькова и области ежедневными ракетными и артиллерийскими обстрелами. Ночью из-за вражеского ракетного удара есть разрушение учебного заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ГУНП и ГУ ГСЧС в области.
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"Сегодня ночью в результате ракетных обстрелов произошел пожар в здании учебного заведения, которое в Шевченковском районе города Харькова. Трехэтажное здание претерпело серьезных разрушений. Площадь пожара составляла около 60 кв. м", - сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.
Детали
Как уточнил Синегубов, коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова российские оккупанты нанесли сегодня в 4 утра. "За цель военные террористы избрали общеобразовательную школу. Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно – пострадавших нет, в гимназии никого не было", – указал глава ОВА в Telegram.
На территории области враг в течение суток бил по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов, добавил чиновник.
По данным полиции в Telegram, 3 июля оккупанты атаковали Харьков, села Мохнач, Безруки, Циркуны и Слободское. В результате обстрелов повреждения получили частные жилые дома мирных граждан, многоэтажки, помещения учебного заведения, гаражи.
Так, по данным ГУ ГСЧС, 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Харьковском районе, 2 – в Изюмском и 2 — в Чугуевском районах области, а также в Шевченковском районе Харькова. Горели здание учебного заведения, СТО, трехэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж, а также хвойная подстилка, сухая трава и пшеница.
В частности, в 17:15 спасатели выезжали на тушение пожара, который произошел в результате вражеских обстрелов на территории Барвенковской территориальной громады Изюмского района. Горело поле пшеницы на площади 30 га.
"К сожалению, за сутки в области от действий оккупантов погибли 3 мирных человека. Все погибшие - жители села Безруки, Дергачевской громады. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии", - отметил глава ОВА.
"В течение суток российские оккупанты пытались вести наступление на село Прудянка, что на Харьковском направлении. Враг понес потери и отступил. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины. Наши защитники сдерживают врага. Бои продолжаются. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать на победу!" – указал Синегубов.
Дополнение
Утром 3 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.