ХАМАС заявив, що має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну з Ізраїлем
Київ • УНН
Представник ХАМАСу Усама Хамдан заявив, що угруповання має ресурси для продовження війни з Ізраїлем. Він також критикував США за недостатній тиск на Ізраїль та прокоментував ракетну атаку хуситів.
Високопоставлений представник ХАМАСу Усама Хамдан заявив, що угруповання, попри втрати за понад 11 місяців війни в Газі, має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну з Ізраїлем. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
Опір має високу здатність тривати, - заявив він. - Були мученики, були жертви... але натомість відбулося накопичення досвіду і залучення нових поколінь до опору,
Він зазначив, що ХАМАС хоче "спільного палестинського правління" в Газі, як тільки війна закінчиться на обложеній території.
Крім того, він додав, що США роблять недостатньо для того, щоб змусити Ізраїль піти на поступки, які могли б сприяти перемир'ю у цій війні.
Американська адміністрація не чинить достатнього або належного тиску на ізраїльську сторону. Швидше вона намагається виправдати ухилення ізраїльської сторони від виконання будь-яких зобов'язань,
Також він зауважив, що сьогоднішня ракетна атака хуситів, спрямована на центральну частину Ізраїлю, продемонструвала межі здатності Ізраїлю захищатися.
"Це послання всьому регіону, що Ізраїль не має імунітету, - наголосив Хамдан. - Навіть ізраїльські можливості мають межі, і можливість розвитку дій опору проти сіоністського утворення є серйозною і реальною можливістю, а не фантазією".
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров'я ХАМАС повідомило про 41 206 загиблих у Газі з початку війни. За останню добу загинуло 24 особи, а загальна кількість поранених сягнула 95 337.