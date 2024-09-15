ХАМАС заявил, что имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну с Израилем

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

  •  35057 просмотра
россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

  •  50201 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  42952 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  48929 просмотра
В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

  •  48175 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  118006 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  134982 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  131477 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  134017 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  139049 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  119252 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  69251 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  103418 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  104351 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  108519 просмотра
Актуальное
ХАМАС заявил, что имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну с Израилем

ХАМАС заявил, что имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну с Израилем

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 15:21  •  3258 просмотра

Read in English

Представитель ХАМАСа Усама Хамдан заявил, что группировка имеет ресурсы для продолжения войны с Израилем. Он также критиковал США за недостаточное давление на Израиль и прокомментировал ракетную атаку хуситов.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Усама Хамдан заявил, что группировка, несмотря на потери за более 11 месяцев войны в Газе, имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну с Израилем. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Сопротивление имеет высокую способность продолжаться, - заявил он. - Были мученики, были жертвы... но взамен произошло накопление опыта и привлечение новых поколений к сопротивлению,

- заявил Хамдан.

Он отметил, что ХАМАС хочет "совместного палестинского правления" в Газе, как только война закончится на осажденной территории.

Кроме того, он добавил, что США делают недостаточно для того, чтобы заставить Израиль пойти на уступки, которые могли бы способствовать перемирию в этой войне.

Американская администрация не оказывает достаточного или должного давления на израильскую сторону. Скорее она пытается оправдать уклонение израильской стороны от выполнения каких-либо обязательств,

- подчеркнул Хамдан.

Также он отметил, что сегодняшняя ракетная атака хуситов, направленная на центральную часть Израиля, продемонстрировала пределы способности Израиля защищаться.

"Это послание всему региону, что Израиль не имеет иммунитета, - подчеркнул Хамдан. - Даже израильские возможности имеют пределы, и возможность развития действий сопротивления против сионистского образования является серьезной и реальной возможностью, а не фантазией".

Напомним

Министерство здравоохранения ХАМАС сообщило о 41 206 погибших в Газе с начала войны. За последние сутки погибло 24 человека, а общее количество раненых достигло 95 337.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  105685 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  114612 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  119255 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели
13 сентября 2024, 17:40  •  105362 просмотра

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
13 сентября 2024, 15:25  •  134982 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
13 сентября 2024, 14:30  •  57779 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
13 сентября 2024, 12:56  •  51945 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
13 сентября 2024, 11:51  •  45486 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
13 сентября 2024, 11:17  •  47248 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
13 сентября 2024, 10:17  •  48038 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Популярные

В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

  •  48175 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  48929 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  42952 просмотра
россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

  •  50201 просмотра
За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

  •  35057 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  118006 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  134982 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  131477 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  134017 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  139049 просмотра

Война

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

  •  9943 просмотра
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

  •  12790 просмотра
Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

  •  14718 просмотра
С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

  •  15458 просмотра
Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

  •  15548 просмотра

политика

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

  •  9943 просмотра
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

  •  12790 просмотра
Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

  •  20047 просмотра
Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"

Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"

  •  19589 просмотра
кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

  •  29323 просмотра

Война

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

  •  9943 просмотра
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

  •  12790 просмотра
Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

  •  14718 просмотра
С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

  •  15458 просмотра
Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

  •  15548 просмотра

политика

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

  •  9943 просмотра
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

  •  12790 просмотра
Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

  •  20047 просмотра
Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"

Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"

  •  19589 просмотра
кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

  •  29323 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  54433 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  106571 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  107785 просмотра

Экономика

Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  48948 просмотра
Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

  •  23041 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  42971 просмотра
Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  104523 просмотра
Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска

Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска

  •  32699 просмотра

Киев

В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия

В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия

13 сентября 2024, 23:28  •  39254 просмотра
В Киеве работают силы ПВО

В Киеве работают силы ПВО

13 сентября 2024, 22:59  •  39721 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

13 сентября 2024, 22:54  •  38958 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

13 сентября 2024, 22:42  •  38384 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

13 сентября 2024, 19:01  •  54379 просмотра