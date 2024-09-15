ХАМАС заявил, что имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну с Израилем

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Усама Хамдан заявил, что группировка, несмотря на потери за более 11 месяцев войны в Газе, имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну с Израилем. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Сопротивление имеет высокую способность продолжаться, - заявил он. - Были мученики, были жертвы... но взамен произошло накопление опыта и привлечение новых поколений к сопротивлению, - заявил Хамдан.

Он отметил, что ХАМАС хочет "совместного палестинского правления" в Газе, как только война закончится на осажденной территории.

Кроме того, он добавил, что США делают недостаточно для того, чтобы заставить Израиль пойти на уступки, которые могли бы способствовать перемирию в этой войне.

Американская администрация не оказывает достаточного или должного давления на израильскую сторону. Скорее она пытается оправдать уклонение израильской стороны от выполнения каких-либо обязательств, - подчеркнул Хамдан.

Также он отметил, что сегодняшняя ракетная атака хуситов, направленная на центральную часть Израиля, продемонстрировала пределы способности Израиля защищаться.

"Это послание всему региону, что Израиль не имеет иммунитета, - подчеркнул Хамдан. - Даже израильские возможности имеют пределы, и возможность развития действий сопротивления против сионистского образования является серьезной и реальной возможностью, а не фантазией".

Напомним

Министерство здравоохранения ХАМАС сообщило о 41 206 погибших в Газе с начала войны. За последние сутки погибло 24 человека, а общее количество раненых достигло 95 337.