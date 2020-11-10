Хакерські атаки заблокували роботу сайту Омбудсмена - Денісова

"Чергові сторонні атаки на сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини. Другий день поспіль заблокована робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки. Працівниками відділу інформаційних систем та захисту інформації Секретаріату Уповноваженого наразі проводяться відповідні технічні роботи. Вибачте за тимчасові незручності", - написала Денісова.

Вона зазначила, що всю актуальну інформацію можна прочитати на публічних сторінках у Facebook та Telegram.

Як повідомлялося раніше в УНН, через постійні кібератаки у травні також було заблоковано роботу сайту Омбудсмена.

Нагадаємо, як повідомляла Денісова, кількість звернень до Уповноваженого свідчить про те, що громадяни України не можуть сповна реалізувати свої права та свободи. Найбільше люди скаржаться на порушення їхніх прав на звернення до органів влади та на отримання інформації – 26%.