Омбудсмен розповіла, на порушення яких прав найчастіше скаржаться українці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кількість звернень до Уповноваженого свідчить про те, що громадяни України не можуть сповна реалізувати свої права та свободи. Найбільше люди скаржаться на порушення їхніх прав на звернення до органів влади та на отримання інформації – 26%. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
Денісова повідомила, що сьогодні європейська спільнота відзначає 70-річчя з дня прийняття Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку країни-учасниці підписали 4 листопада 1950 року.
“Кількість звернень до Уповноваженого свідчить про те, що громадяни України не можуть сповна реалізувати свої права та свободи. За 10 місяців поточного року до Омбудсмана звернулося близько 41 тис. осіб. Найбільше люди скаржаться на порушення їхніх прав на звернення до органів влади та на отримання інформації — 26%, на судовий захист — 6,1% та щодо дотримання права на приватність — 3,9%”, — написала Денісова.
За її словами, ситуація із реалізації та захисту прав людини і громадянина ускладняється такими сьогоденними викликами як військова агресія Російської Федерації на сході України та окупація наших територій.
“Новим світовим викликом стала пандемія COVID-19, яка посилила загрози життю та здоров’ю людини, збільшила прояви дискримінації та мови ворожнечі у суспільстві”, — зазначила Денісова.
Нагадаємо, Україна стала повноправним членом Ради Європи 9 листопада 1995 р. та ратифікувала 17 липня 1997 року цю Конвенцію взявши на себе зобов’язання щодо забезпечення реалізації та імплементації її положень у національне законодавство.
Як повідомлялося, у 2019 році до Офісу омбудсмена з прав людини звернулося 47 493 особи, що у два рази більше, ніж у 2018 році.